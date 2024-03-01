Сорокин считает, что РФС должен продолжать убеждать УЕФА в правильности своей позиции

Советник президента Российского футбольного союза отметил, что конгресс УЕФА с участие россиян прошел дружелюбно

МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Представители Российского футбольного союза (РФС) должны продолжать вести диалог с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и убеждать коллег в правильности своей позиции. Такое мнение ТАСС высказал советник президента РФС Алексей Сорокин.

Ранее Сорокин в составе делегации РФС принял участие в конгрессе УЕФА.

"Конгресс УЕФА прошел вполне миролюбиво, мы никакой враждебности не почувствовали, - сказал Сорокин. - Наоборот, все было очень дружелюбно. К сожалению, дружелюбие в личных отношениях не сопровождается прорывными решениями в отношении нашей страны со стороны УЕФА, но диалог продолжается, нужно не выпадать из него и продолжать убеждать коллег в правильности нашей точки зрения".

В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах из-за ситуации на Украине.