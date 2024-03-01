Посольство и консульство Нидерландов в ОАЭ не имеют информации о нахождении Промеса

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что нидерландского футболиста задержали на пограничном контроле в аэропорту Дубая

ДУБАЙ, 1 марта. /ТАСС/. Посольство Нидерландов в Абу-Даби и консульство страны в Дубае не располагают информацией о местонахождении футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса. Об этом ТАСС сообщили в консульстве Нидерландов в ОАЭ.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Промес не смог вылететь со "Спартаком" в Санкт-Петербург, так как был задержан на пограничном контроле в аэропорту Дубая.

"У нас нет никакой информации об этом человеке", - сказал собеседник агентства в консульстве, уточнив, что посольство страны в ОАЭ также ничего не знает о задержании футболиста "Спартака".

Окружной суд Амстердама 14 февраля признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы. Обвинение требовало девятилетнего наказания для игрока. Сам Промес не присутствовал на заседании. Позднее форвард был объявлен в международный розыск. Адвокаты футболиста подали апелляцию на вынесенное решение в апелляционный суд Амстердама.

На стадии рассмотрения в апелляционном суде находится и другое дело в отношении Промеса - о нападении с ножом на двоюродного брата. Окружной суд Амстердама 19 июня 2023 года признал футболиста виновным, приговорил его к полутора годам тюрьмы и обязал выплатить компенсацию родственнику.