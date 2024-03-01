Прокуратура Нидерландов не получала информацию от ОАЭ о задержании Промеса

Ранее окружной суд Амстердама 14 февраля признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы

ГААГА, 1 марта. /ТАСС/. Власти ОАЭ не информировали прокуратуру Нидерландов о задержании футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь голландской прокуратуры Туша Эссед.

"Нас не ставили в известность относительно задержания Промеса в Дубае", - сказала она, посоветовав связаться с властями ОАЭ по данному вопросу.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Промес, находящийся в розыске по запросу Нидерландов, не смог вылететь со "Спартаком" в Санкт-Петербург, так как был задержан на пограничном контроле в аэропорту Дубая.

Окружной суд Амстердама 14 февраля признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы. Обвинение требовало девятилетнего наказания для игрока. Сам Промес не присутствовал на заседании. Позднее форвард был объявлен в международный розыск. Адвокаты футболиста подали апелляцию на вынесенное решение в апелляционный суд Амстердама.

На стадии рассмотрения в апелляционном суде находится и другое дело в отношении Промеса - о нападении с ножом на двоюродного брата. Окружной суд Амстердама 19 июня 2023 года признал футболиста виновным, приговорил его к полутора годам тюрьмы и обязал выплатить компенсацию родственнику.