Окончательный состав сборной России на мартовские матчи объявят после 20-го тура РПЛ

В расширенный состав национальной команды вошли 38 игроков

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу объявит окончательный состав национальной команды на товарищеские матчи в марте после 20-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщил главный тренер сборной России Валерий Карпин, комментарий которого приводит пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В пятницу РФС объявил расширенный состав команды, в который вошли 38 игроков.

"По регламенту вызовы в национальные сборные необходимо направить в клубы за две недели, - сказал Карпин. - Именно по этой причине мы объявили расширенный список до стартового тура весенней части РПЛ. Финальный состав планируем объявить по итогам 20-го тура. Возможно, в нем появятся и другие кандидаты, которых нет в этом списке, всего же будет вызвано около 25 полевых игроков. Сам сбор, в связи с переносом 21-го тура, начнется 14-15 марта".

Сборная России проведет товарищеские матчи с командами Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта) на "ВТБ-Арене" в Москве.