Главе Олимпийского комитета России Позднякову вручили орден Александра Невского

Президент ОКР удостоен награды за вклад в развитие физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президенту Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславу Позднякову вручили орден Александра Невского на церемонии открытия Спартакиады среди федеральных органов исполнительной власти РФ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Церемония прошла в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Указ о награждении Позднякова был подписан президентом России Владимиром Путиным в августе 2023 года. Глава ОКР удостоен награды за вклад в развитие физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу. Орден Позднякову вручил помощник президента РФ Игорь Левитин.

"Дорогие друзья, для меня большая честь находиться в стенах Кремля и получить награду за свои скромные заслуги. Но это общая награда всей нашей большой спортивной семьи. Особенно ценно, что ее вручили во времена беспрецедентного давления на российский спорт. Уверен, посредством физической культуры и спорта наша страна будет еще более сплоченной и великой", - сказал Поздняков.

Позднякову 50 лет, он занимает пост главы ОКР с 2018 года. С 2016 по 2022 год он был президентом Европейской конфедерации фехтования. Поздняков является четырехкратным олимпийским чемпионом и десятикратным чемпионом мира по фехтованию на саблях.