1 марта, 11:07
Массовый спорт

Путин назвал Спартакиаду среди чиновников одним из успешных проектов физкультуры

Глава государства указал на то, что Россия по праву славится богатыми традициями физкультурного движения, объединяющего людей разных возрастов, профессий и увлечений

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам XVI Спартакиады среди федеральных органов власти Российской Федерации, отметив успешность этого проекта. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Одним из наиболее успешных, востребованных проектов в сфере массовой физической культуры является Спартакиада среди федеральных органов государственной власти России. В ходе дружеских соревнований представители министерств и ведомств смогут продемонстрировать свои спортивные таланты и командную слаженность, укрепить деловые и личные контакты", - говорится в сообщении.

Путин указал на то, что Россия по праву славится богатыми традициями физкультурного движения, объединяющего людей разных возрастов, профессий и увлечений. Президент напомнил, что спорт закаляет характер и волю, учит преодолевать трудности, добиваться поставленных целей, а также служит продвижению в обществе ценностей здорового, активного образа жизни.

"Уверен, что нынешнее мероприятие пройдет на высоком организационном, творческом уровне, станет настоящим праздником для участников и гостей, запомнится насыщенной, интересной программой", - добавил Путин, пожелав участникам Спартакиады удачи и самых добрых впечатлений. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия