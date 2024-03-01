Путин назвал Спартакиаду среди чиновников одним из успешных проектов физкультуры

Глава государства указал на то, что Россия по праву славится богатыми традициями физкультурного движения, объединяющего людей разных возрастов, профессий и увлечений

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам XVI Спартакиады среди федеральных органов власти Российской Федерации, отметив успешность этого проекта. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Одним из наиболее успешных, востребованных проектов в сфере массовой физической культуры является Спартакиада среди федеральных органов государственной власти России. В ходе дружеских соревнований представители министерств и ведомств смогут продемонстрировать свои спортивные таланты и командную слаженность, укрепить деловые и личные контакты", - говорится в сообщении.

Путин указал на то, что Россия по праву славится богатыми традициями физкультурного движения, объединяющего людей разных возрастов, профессий и увлечений. Президент напомнил, что спорт закаляет характер и волю, учит преодолевать трудности, добиваться поставленных целей, а также служит продвижению в обществе ценностей здорового, активного образа жизни.

"Уверен, что нынешнее мероприятие пройдет на высоком организационном, творческом уровне, станет настоящим праздником для участников и гостей, запомнится насыщенной, интересной программой", - добавил Путин, пожелав участникам Спартакиады удачи и самых добрых впечатлений.