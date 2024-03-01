Футболист "Спартака" Промес находится в одном из полицейских участков Дубая

Спортсмен был задержан в четверг в аэропорту

ДУБАЙ, 1 марта. /ТАСС/. Полиция Дубая в четверг задержала футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум, игрок доставлен в полицейский участок "Аль-Хаванидж". Об этом ТАСС сообщили в полиции Дубая.

"Подданный Нидерландов Квинси Промес был задержан вчера и доставлен в полицейский участок "Аль-Хаванидж", - сказал представитель полиции в аэропорту Аль-Мактум. Сотрудники полицейского участка "Аль-Хаванидж" подтвердили, что футболист находится у них.

По словам источника ТАСС в местных органах безопасности, на момент прибытия Промеса в Дубай в отношении футболиста действовало "синее" уведомление Интерпола, которое предполагает сбор дополнительной информации о личности, местонахождении или деятельности человека в связи с уголовным расследованием. После того как нидерландский суд вынес решение по делу Промеса, статус уведомления сменился на "красный", что дает властям той или иной страны основания для ареста человека, скрывающегося от правосудия.

Окружной суд Амстердама 14 февраля признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы. Обвинение требовало девятилетнего наказания для игрока. Сам Промес не присутствовал на заседании. Позднее форвард был объявлен в международный розыск. Адвокаты футболиста подали апелляцию на вынесенное решение в апелляционный суд Амстердама.

На стадии рассмотрения в апелляционном суде находится и другое дело в отношении Промеса - о нападении с ножом на двоюродного брата. Окружной суд Амстердама 19 июня 2023 года признал футболиста виновным, приговорил его к полутора годам тюрьмы и обязал выплатить компенсацию родственнику.