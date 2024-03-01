Крамаренко выиграла чемпионат России по художественной гимнастике в многоборье

Второй стала Карина Киреева, третьей - Милена Щенятская

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Лала Крамаренко стала победительницей чемпионата России по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье. Соревнования проходят в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер.

По итогам упражнений с обручем, мячом, булавой и лентой Крамаренко набрала 177,750 балла. Бронзовые медали чемпионата присудили Милене Щенятской и Арине Янковской, обе спортсменки набрали по 166,650 балла.

Крамаренко 19 лет, в 2021 году она завоевала золото чемпионата Европы в командном зачете. На счету спортсменки по три золотые медали юниорских чемпионатов мира и Европы.

Чемпионат России по художественной гимнастике завершится 2 марта. В заключительный день турнира пройдут финалы по отдельным видам.