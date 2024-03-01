На Играх будущего состоялась первая фиджитал-свадьба

Церемония прошла в "Городе будущего"

КАЗАНЬ, 1 марта. /ТАСС/. Первая фиджитал-свадьба состоялась на Играх будущего в Казани, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Она прошла в "Городе будущего" в международном выставочном центре "Казань экспо", который на время Игр стал основной площадкой проведения соревнований.

Свадьбу сыграли Егор и Елена Ореховы. Приставку "фиджитал" церемония получила по двум причинам: первая - молодожены познакомились в интернете, вторая - в организации торжества поучаствовал искусственный интеллект, который выбрал их из числа претендентов, желавших сыграть свадьбу в первый день весны.

"Будет что показать внукам, даже не рассказать", - отметила Елена. "Об этом можно было только мечтать", - сказал ее супруг.

Игры будущего проходят с 21 февраля по 3 марта в Казани. В основную программу первых Игр будущего входят 16 дисциплин, еще пять - в расширенную, большинство из них объединяют киберспорт и классические виды спорта. Участие в соревнованиях принимают более 2 тыс. человек из 107 стран.