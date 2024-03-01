Винер уверена, что сестры Аверины будут еще долгое время выходить на гимнастический ковер

Спортсменки будут продолжать выступать на концертах и давать мастер-классы, отметила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины, несмотря на завершение карьеры, будут еще долго выступать на концертах и давать мастер-классы. Такое мнение журналистам высказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

23 февраля Винер на гала-концерте звезд спорта, посвященном Дню защитника Отечества, сообщила, что Аверины приняли решение о завершении спортивной карьеры. В пятницу Лала Крамаренко стала победительницей чемпионата России по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье.

"Сегодня было видно, что наши ряды сомкнулись, выступали очень здорово, - заметила Винер. - Конечно, Дина и Арина были нашими лидерами, они в этом возрасте показывали программы женственные и красивые, но травмы давали о себе знать. Но они будут продолжать выступать на концертах, давать мастер-классы. Мы еще долго будем видеть их на ковре художественной гимнастики".

Сестрам Авериным по 25 лет. На счету Дины Авериной серебряная награда Олимпийских игр, 18 золотых медалей чемпионатов мира, также она является 10-кратной чемпионкой Европы и трехкратной победительницей Европейских игр. Арина Аверина пять раз становилась чемпионкой мира и девять - чемпионкой Европы, также она является трехкратной победительницей Всемирных игр.