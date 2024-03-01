Гимнастка Крамаренко пока не ощущает себя лидером сборной России

В пятницу спортсменка стала чемпионкой России в индивидуальном многоборьбе

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Чемпионка Европы 2021 года Лала Крамаренко пока не ощущает себя лидером сборной России по художественной гимнастике. Об этом она рассказала журналистам.

В пятницу Крамаренко стала победительницей чемпионата России в индивидуальном многоборье.

"Я пока, наверное, еще как-то не ощущаю себя таким уж лидером, поскольку есть очень много сильных, хороших гимнастов, и юниорки тоже подрастают, - сказала Крамаренко. - Поэтому буду просто наслаждаться и выступать для зрителей".

"Я стараюсь брать у каждой гимнастки самое лучшее, как-то интерпретировать и переводить это на свой лад, - ответила Крамаренко на вопрос, чему она научилась у сестер Авериных. - Но не будет такого, чтобы одинаковые вещи делать. Хотя девчонки делали невероятные вещи с предметами, и они звезды мировой художественной гимнастики".

23 февраля президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер на гала-концерте звезд спорта, посвященном Дню защитника Отечества, сообщила, что сестры Дина и Арина Аверины приняли решение о завершении спортивной карьеры.