Винер: чемпионат России по художественной гимнастике проходит в упорной борьбе

Победительницей в личном многоборье стала Лала Крамаренко, второе место заняла Карина Киреева, бронзовые медали достались Милене Щенятской и Арине Янковской

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Чемпионат России по художественной гимнастике, который завершится в Москве 2 марта, проходит в очень упорной борьбе. Такое мнение журналистам высказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер.

В пятницу определились призеры чемпионата России в индивидуальном многоборье. В предыдущие дни были разыграны медали в групповых упражнениях, командном первенстве, а также в упражнениях со скакалкой и без предмета.

"Борьба была очень принципиальная, очень сложная, - сказала Винер. - У кого-то сдали нервы, а кто-то выдержал. Кто-то сделал новую программу великолепно, а кто-то делал ошибки в элементах, в "тонких" местах, где, как обычно, и рвется все".

Победительницей в личном многоборье стала Лала Крамаренко, набравшая 177,750 балла. Второе место с 167,400 балла заняла Карина Киреева. Бронзовые медали чемпионата вручили Милене Щенятской и Арине Янковской, обе спортсменки набрали по 166,650 балла.

Чемпионат России завершится 2 марта, будут разыграны медали в упражнениях с отдельными снарядами.