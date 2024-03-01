Молодежная сборная России проведет матч с действующим чемпионом мира командой Уругвая

Также российские футболисты проведут матчи с уругвайскими командами "Насьональ" и "Монтевидео Сити Торке"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Молодежная сборная России в марте проведет три товарищеских матча в Уругвае, в том числе против действующего победителя молодежного чемпионата мира сборной Уругвая. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Также российская команда встретится с клубами из чемпионата Уругвая - "Насьональ" (23 марта) и "Монтевидео Сити Торке" (25 марта). Матч со сборной Уругвая пройдет 21 марта, начало - 23:55 мск.

"Приоритетом Российского футбольного союза было и остается развитие молодых футболистов, - сказал президент РФС Александр Дюков. - Для нас очень важно давать им возможность конкурировать с сильнейшими соперниками как внутри страны, так и на международной арене. В октябре прошлого года наша молодежная сборная сыграла с ведущими бразильскими академиями. В марте команда сыграет с молодежной сборной Уругвая, а также академиями двух ведущих клубов этой страны. Уверен, что этот опыт будет полезен молодым российскими футболистам и поможет их прогрессу".

В состав на предстоящий сбор вошли 23 футболиста: вратари Александр Дегтев ("Сочи"), Богдан Москвичев ("Чайка"), Даниил Худяков ("Локомотив"); защитники Матвей Бардачев ("Зенит"), Никита Бозов ("Спартак"), Юрий Коледин ("Спартак-2"), Илья Кирш ("Ростов"), Матвей Лукин, Михаил Рядно (оба - ЦСКА), Илья Рожков ("Рубин"), Станислав Пузанов ("Краснодар"), полузащитники Игорь Дмитриев, Илья Ишков (оба - "Урал"), Дмитрий Васильев ("Зенит"), Даниил Зорин ("Спартак"), Матвей Кисляк (ЦСКА), Дмитрий Кучугура, Руслан Чобанов (оба - "Краснодар"), Илья Родионов ("Черноморец"), Никита Салтыков ("Крылья Советов"), Егор Смелов ("Динамо"), нападающие Александр Кокшаров ("Краснодар"), Александр Чупаев ("Динамо").