В ялтинском "Рубине" оценили календарь команды в новом сезоне Второй лиги

Команда будет выступать в группе 1 дивизиона Б

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Руководство ялтинского "Рубина" считает важным начать новой сезон Леон - Второй лиги домашним матчем. Об этом ТАСС рассказал президент клуба Кирилл Шапошников.

"Рубин" будет выступать в группе 1 дивизиона Б, команда пропустит первый тур. Также в группе находятся "Строитель" (Каменск-Шахтинский), "Алания-2" (Владикавказ), "Форте" (Таганрог), "Ангушт" (Назрань),"Динамо-2" (Махачкала), "Дружба" (Майкоп), "Ростов-2" (Ростов-на-Дону),"Нарт" (Черкесск), "Астрахань", "Легион" (Махачкала), "Кубань Холдинг" (Павловский район), "Спартак-Нальчик", "Динамо Ставрополь", "Биолог-Новокубанск" (Прогресс), "Победа" (Хасавюрт) и "Севастополь". Первые матчи пройдут 23 марта.

"Волею жребия наша команда пропускает первый тур, а начнем первенство домашним матчем, что считаю крайне важным для команды и ее болельщиков, - сказал Шапошников. - Также хочу отметить, что в первых четырех встречах нам предстоит сыграть с новыми для нас командами, среди которых такие серьезные соперники, как "Форте" и "Ростов-2". Уверен, что будем собирать на домашних матчах полные трибуны и радовать наших болельщиков!"

"Рубин" первый матч проведет 30 марта в Ялте с командой "Строитель".

О награждении медалями

6 июня 2023 года "Рубин" получил лицензию ФНЛ на участие в Леон - Второй лиге. В дебютном сезоне команда заняла второе место в таблице группы 1 дивизиона Б Второй лиги.

1 марта прошло официальное вручение серебряных медалей футболистам и тренерскому штабу "Рубина". В церемонии награждения приняли участие глава муниципального образования городской округ Ялта - председатель Ялтинского городского совета, президент федерации футбола города Константин Шимановский и глава администрации Ялты Янина Павленко.

"ФК "Рубин Ялта" - наша спортивная гордость! В прошлом году команда громко заявила о себе на федеральном уровне, завоевав в дебютном сезоне серебряные медали Второй лиги, - сказала Павленко. — Уверена, это не предел! Прекрасная домашняя арена - красавец-стадион "Авангард", бесконечная поддержка ялтинцев и, конечно же, крепкий сплоченный коллектив. На старте нового сезона от всей души желаю удачи игрокам, а нам всем - красивого футбола!"