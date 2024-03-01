Около тысячи человек выйдут на старт в первый день Деминского лыжного марафона

Всего для участия в гонках зарегистрировались около пяти тысяч спортсменов

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Первые гонки XVII Международного Деминского лыжного марафона состоялись в пятницу в Рыбинском районе Ярославской области, в первый день на трассы выйдут около тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе марафона.

"1 марта в лыжно-биатлонном центре "Демино" состоялись первые гонки XVII Международного Деминского лыжного марафона. В первый день на старт вышли воспитанники спортивных школ на дистанцию пять километров. Далее эстафету приняли участники гонки на 10 км свободных стилем. В гонках первого дня примут участие около тысячи человек", - говорится в сообщении.

Всего для участия в гонках марафона зарегистрировались около пяти тысяч профессиональных и начинающих спортсменов, любителей лыжного спорта. В этом году в гонках примут участие лыжники из девяти стран, 60 регионов России, 594 городов. В течение трех дней, с 1 по 3 марта, в Рыбинском районе пройдут шесть гонок.

"Второй год подряд марафонский фестиваль проходит в три дня вместо двух. Такой формат проведения самого массового в России лыжного марафона полностью оправдал себя, он удобен и участникам, и организаторам. Наша задача сделать Деминский марафон не только самым крупным, но и самым комфортным - в этом году учли пожелания участников и разделили юниорские старты на мужские и женские", - приводится комментарий директора СНП "Деминские марафоны" Игоря Самойлова.

В гонке свободным стилем на 50 км, которая состоится 2 марта, примут участие члены сборной России, олимпийские чемпионы и призеры. Свое участие подтвердили Александр Большунов, Денис Спицов, Алексей Червоткин и Николай Морилов. Бронзовый призер Олимпиады в Ванкувере Наталья Коростелева планирует выйти на дистанцию 25 км классическим стилем. Сыновья лыжницы также примут участие в Деминском марафоне.

Деминский лыжный марафон - самый массовый лыжный марафон в России. Он проходит с 1 по 3 марта в лыжно-биатлонном центре "Демино" в Ярославской области.