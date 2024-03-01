Более 150 шахматистов из 14 стран выступят на "Аэрофлот опен" в Москве

Турнир пройдет в Москве 3-7 марта, призовой фонд составит 15 млн рублей

МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Более 150 шахматистов из 14 стран примут участие в международном турнире "Аэрофлот опен", призовой фонд которого составит 15 млн рублей. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

"На данный момент на главный турнир "Аэрофлот опен" зарегистрировано более 150 шахматистов из 14 стран мира, которые будут бороться за внушительный призовой фонд в 15 миллионов рублей, - сказал Филатов. - Бок о бок со знаменитыми спортсменами на этапе детского Кубка России будут играть юные шахматисты в возрасте до 13 и 15 лет. Несомненно, участие в одном турнире со звездами шахмат станет для них отличным стимулом".

"Еще одним нововведением этого года станет ускоренный контроль времени. Уверен, что он будет интересен и самим участникам, и зрителям", - добавил глава ФШР.

Турнир "Аэрофлот опен" пройдет в Москве 3-7 марта. Филатов напомнил, что мероприятие было включено в Книгу рекордов Гиннеcса: "Наш знаменитый международный турнир "Аэрофлот опен", имеющий давнюю традицию и вошедший в 2004 году в Книгу рекордов Гиннесса, возобновляется в новом формате в одном из красивейших отелей столицы - The Carlton, Moscow. Это стало возможным благодаря нашим многолетним партнерам - в первую очередь компании "Аэрофлот", генеральному партнеру ФШР "Фосагро" и компании "Кадун", которая создала уникальные шахматы к соревнованию. Спасибо всем за этот подарок для всех любителей шахмат".

"Желаю всем [участникам] удачи, честной игры и красивых партий", - добавил президент ФШР.

Турнир проводится с 2002 года. В 2004 году он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый шахматный турнир в мире. Проведение соревнования приостановили в 2021 году в связи с пандемией коронавируса. Призовой фонд главного соревнования составит 15 млн рублей, из которых победитель получит 3 млн рублей. В детском турнире призовой фонд составит 1 млн рублей.