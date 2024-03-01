1 марта, 14:36

Более 150 шахматистов из 14 стран выступят на "Аэрофлот опен" в Москве

Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Турнир пройдет в Москве 3-7 марта, призовой фонд составит 15 млн рублей

МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Более 150 шахматистов из 14 стран примут участие в международном турнире "Аэрофлот опен", призовой фонд которого составит 15 млн рублей. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

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"На данный момент на главный турнир "Аэрофлот опен" зарегистрировано более 150 шахматистов из 14 стран мира, которые будут бороться за внушительный призовой фонд в 15 миллионов рублей, - сказал Филатов. - Бок о бок со знаменитыми спортсменами на этапе детского Кубка России будут играть юные шахматисты в возрасте до 13 и 15 лет. Несомненно, участие в одном турнире со звездами шахмат станет для них отличным стимулом".

"Еще одним нововведением этого года станет ускоренный контроль времени. Уверен, что он будет интересен и самим участникам, и зрителям", - добавил глава ФШР.

Турнир "Аэрофлот опен" пройдет в Москве 3-7 марта. Филатов напомнил, что мероприятие было включено в Книгу рекордов Гиннеcса: "Наш знаменитый международный турнир "Аэрофлот опен", имеющий давнюю традицию и вошедший в 2004 году в Книгу рекордов Гиннесса, возобновляется в новом формате в одном из красивейших отелей столицы - The Carlton, Moscow. Это стало возможным благодаря нашим многолетним партнерам - в первую очередь компании "Аэрофлот", генеральному партнеру ФШР "Фосагро" и компании "Кадун", которая создала уникальные шахматы к соревнованию. Спасибо всем за этот подарок для всех любителей шахмат".

"Желаю всем [участникам] удачи, честной игры и красивых партий", - добавил президент ФШР.

Турнир проводится с 2002 года. В 2004 году он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый шахматный турнир в мире. Проведение соревнования приостановили в 2021 году в связи с пандемией коронавируса. Призовой фонд главного соревнования составит 15 млн рублей, из которых победитель получит 3 млн рублей. В детском турнире призовой фонд составит 1 млн рублей. 

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РоссияФилатов, Андрей Васильевич