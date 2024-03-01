Анцелиович: "Спартак" может обязать Промеса выплатить компенсацию в случае экстрадиции

По словам юриста, если Промес будет заключен под стражу в Нидерландах, то будет невыполнение обязательств по контракту со стороны футболиста, которое может повлечь за собой расторжение договора по инициативе "Спартака"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" может обязать нидерландского полузащитника Квинси Промеса выплатить компенсацию, если игрок будет экстрадирован в Нидерланды по уголовным делам и будет заключен в тюрьму. Такое мнение ТАСС высказала руководитель спортивной практики "Клевер консалт" юрист Анна Анцелиович.

"Тяжело комментировать возможные действия сторон, так как я не знаю детали контракта, ведь многое регламентируется самим соглашением - условия для досрочного расторжения, размер компенсации, - сказала Анцелиович. - Если исходить из общей ситуации, без деталей, то если Промес останется в заключении, то будет невыполнение обязательств по контракту со стороны футболиста, которое повлечет за собой расторжение договора по инициативе "Спартака", но это будет доведение до расторжения. Поэтому будет обязанность выплатить компенсацию со стороны Промеса. Но все равно многое зависит от того, какие условия расторжения контракта прописаны, приходится ли это на защищенный период".

"Может ли "Спартак" не платить деньги Промесу, если он находится в заключении? Он не будет исполнять свою трудовую функцию, поэтому ему не за что платить. Может быть, они как-то договорятся, приостановят действие контракта, здесь уже будет зависеть от договоренности сторон. Если "Спартак" заплатил Промесу деньги до конца контракта, то чтобы их вернуть, клуб сначала может обратиться к стороне игрока в претензионном порядке, а уже после этого - в юрисдикционные органы ФИФА [Международной федерации футбола] и Спортивный арбитражный суд", - добавила Анцелиович.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что Промес, находившийся с командой на сборах, не смог вылететь в Санкт-Петербург, так как был задержан на пограничном контроле в аэропорту Дубая. Позднее в полиции Дубая сообщили ТАСС, что полиция задержала Промеса при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум, игрок доставлен в полицейский участок "Аль-Хаванидж". 1 марта телеканал NOS сообщил, что власти Нидерландов обсуждают с ОАЭ возможность экстрадиции Промеса.

Окружной суд Амстердама 14 февраля признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы. Обвинение требовало девятилетнего наказания для игрока. Сам Промес не присутствовал на заседании. Позднее форвард был объявлен в международный розыск. Адвокаты футболиста подали апелляцию на вынесенное решение в апелляционный суд Амстердама. На стадии рассмотрения в апелляционном суде находится и другое дело в отношении Промеса - о нападении с ножом на двоюродного брата. Окружной суд Амстердама 19 июня 2023 года признал футболиста виновным, приговорил его к полутора годам тюрьмы и обязал выплатить компенсацию родственнику.

Как свидетельствует голландская правовая база данных, между Нидерландами и ОАЭ заключено соглашение об экстрадиции, которое вступило в силу 1 августа 2023 года. В документе указано, что "каждая сторона соглашается выдавать другой стороне любое лицо, находящееся на ее территории, которое разыскивается с целью проведения уголовного разбирательства или исполнения окончательного приговора".