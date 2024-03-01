Саудовская Аравия представила заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2034 году

4 октября ФИФА сообщила, что на проведение чемпионата мира 2034 года смогут претендовать только страны из Азии и Океании

ТАСС, 1 марта. Федерация футбола Саудовской Аравии на своем сайте опубликовала официальную заявку на проведение чемпионата мира 2034 года на территории страны.

Слоганом кампании была выбрана фраза "Растем. Вместе". В федерации отметили, что данный слоган намерен установить параллель между быстрой трансформацией страны в футбольной сфере и положительным влиянием как на международный футбол, так и на сам турнир.

"Празднование быстрой трансформации страны, страсти, духа и разнообразия футбола в стране. Заявка Саудовской Аравии на турнир в 2034 году направлена на совместное развитие игры по всей стране и по всему миру", - говорится в сообщении.

4 октября Международная федерация футбола сообщила, что на проведение чемпионата мира 2034 года смогут претендовать только страны из Азии и Океании. Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Основными хозяевами мирового первенства 2030 года будут Испания, Португалия и Марокко, матч открытия турнира пройдет в Уругвае, две следующие игры состоятся в Аргентине и Парагвае. С 2026 года в чемпионатах мира будут принимать участие 48 команд.