В прокуратуре Нидерландов сообщили, что Промеса задержали за совершенное в ОАЭ нарушение

В сообщении отмечается, что переговоры об экстрадиции футболиста пока не ведутся

ГААГА, 1 марта. /ТАСС/. Полицейские в ОАЭ задержали нидерландского футболиста московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промеса за местное правонарушение. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Франклин Ваттимена.

Полиция Дубая в четверг задержала Промеса при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум, игрок был доставлен в полицейский участок. Позднее телеканал NOS сообщил, что власти Нидерландов обсуждают с ОАЭ возможность экстрадиции игрока.

"Мы проинформировали нидерландские СМИ о том, что мы проверили сообщения об аресте Промеса и поняли от нашего контактного лица, что Промес был арестован за местное правонарушение, а не за преступления, совершенные в Нидерландах. В настоящее время мы не собираемся отвечать на вопрос о том, будем ли мы запрашивать его экстрадицию или нет. Вот и все, мы не сообщали, что ведем переговоры [об экстрадиции]", - говорится в сообщении.

Окружной суд Амстердама 14 февраля признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы. Обвинение требовало девятилетнего наказания для игрока. Сам Промес не присутствовал на заседании. Позднее форвард был объявлен в международный розыск. Адвокаты футболиста подали апелляцию на вынесенное решение в апелляционный суд Амстердама.

На стадии рассмотрения в апелляционном суде находится и другое дело в отношении Промеса - о нападении с ножом на двоюродного брата. Окружной суд Амстердама 19 июня 2023 года признал футболиста виновным, приговорил его к полутора годам тюрьмы и обязал выплатить компенсацию родственнику.