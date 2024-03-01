"Спартак" применит дисциплинарные меры к футболисту Промесу за пропуск матча с "Зенитом"

Нападающий в четверг был задержан полицейскими в ОАЭ

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Руководство московского футбольного клуба "Спартак" применит дисциплинарное наказание к нидерландскому нападающему Квинси Промесу из-за пропуска матча 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе команды.

Матч "Зенит" - "Спартак" пройдет 2 марта в Санкт-Петербурге.

"Квинси Промес пропустит матч с "Зенитом", футболист по-прежнему находится в ОАЭ. Клуб с ним на связи и оказывает необходимое содействие в разрешении обстоятельств, которые не позволили ему своевременно прилететь в Санкт-Петербург. Учитывая, что Промес не будет участвовать в игре по личным причинам, после возвращения в Россию клуб применит к нему дисциплинарные меры", - говорится в сообщении.

Полиция Дубая в четверг задержала Промеса при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум, игрок был доставлен в полицейский участок. В прокуратуре Нидерландов сообщили, что Промес был задержан в ОАЭ из-за местного правонарушения.

"Спартак" по итогам 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. "Зенит" идет вторым с 36 очками, лидирует "Краснодар" (38 очков).

Промесу 32 года, в нынешнем сезоне он провел 21 матч в различных турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач. В общей сложности на счету Промеса 114 голов за столичный клуб, он занимает шестое место в списке лучших бомбардиров красно-белых. От пятого места, на котором располагается Юрий Гаврилов, нидерландца отделяет один гол.

Уголовные дела против Промеса

Окружной суд Амстердама 14 февраля признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы. Обвинение требовало девятилетнего наказания для игрока. Сам Промес не присутствовал на заседании. Позднее форвард был объявлен в международный розыск. Адвокаты футболиста подали апелляцию на вынесенное решение в апелляционный суд Амстердама.

На стадии рассмотрения в апелляционном суде находится и другое дело в отношении Промеса - о нападении с ножом на двоюродного брата. Окружной суд Амстердама 19 июня 2023 года признал футболиста виновным, приговорил его к полутора годам тюрьмы и обязал выплатить компенсацию родственнику.