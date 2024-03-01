Тарпищев связал поведение теннисиста Рублева на корте в матче с Бубликом с усталостью

В пятницу Рублева дисквалифицировали за оскорбление одного из судей полуфинального матча турнира ATP в Дубае

МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Андрей Рублев оскорблял судью из-за усталости, но этого не надо было делать. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В пятницу Рублева дисквалифицировали за оскорбление одного из судей полуфинального матча турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае против представителя Казахстана Александра Бублика.

"У него это от усталости, - сказал Тарпищев. - Эмоции через край. Вообще не надо было оскорблять судью, матч надо было выигрывать и выходить в финал. Сам виноват, что так случилось".

Решение о дисквалификации Рублева было принято при счете 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:5 в пользу Бублика. Россиянин высказался нецензурно в адрес судьи, из-за чего главный арбитр матча приняла решение дисквалифицировать россиянина. В финале представитель Казахстана сыграет против победителя матча между россиянином Даниилом Медведевым и французом Уго Умбером.

Турнир в Дубае завершится 2 марта, он относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Общий призовой фонд составляет более $2,9 млн. Действующим победителем соревнования является россиянин Медведев, в 2022 году турнир выиграл Рублев, в 2021-м - Аслан Карацев.