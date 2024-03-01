Ольховский назвал спорной дисквалификацию теннисиста Рублева в матче с Бубликом

Российского спортсмена дисквалифицировали за оскорбление судьи в полуфинале турнира в Дубае

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Эпизод с дисквалификацией россиянина Андрея Рублева в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае против представителя Казахстана Александра Бублика является спорным. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Решение дисквалифицировать Рублева было принято при счете 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:5 в пользу Бублика. Рублев высказался нецензурно в адрес линейного судьи, из-за чего главный судья матча приняла решение дисквалифицировать россиянина.

"Если по игре, то в третьем сете Рублев немного странновато играл, вел с брейком, в одном гейме было 0:40 на подаче Бублика. Потом он проиграл свою подачу совершенно не по делу. Если говорить о дисквалификации, то это очень сложный и спорный эпизод. На мой взгляд, Андрей вел себя слишком эмоционально, но там непонятно было, что именно он сказал", - отметил Ольховский.

"В таких случаях нужны видеоповторы, потому что, когда это показывает картинка - это одно, а когда говорит судья - это другое. А, может быть, он заинтересованное лицо? Почему доверие идет в первую очередь судье, а не спортсмену, тем более входящему в пятерку мирового рейтинга? Я разочарован концовкой", - добавил собеседник агентства.

Турнир в Дубае завершится 2 марта, он относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Общий призовой фонд составляет более $2,9 млн. Действующим победителем соревнования является россиянин Даниил Медведев, в 2022 году турнир выиграл Рублев, в 2021-м - Аслан Карацев.