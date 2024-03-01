В Интерполе отказались комментировать дело Промеса

После приговора амстердамского суда в отношении Промеса статус уведомления Интерпола сменился на "красный", что дает властям страны основания для ареста человека, скрывающегося от правосудия

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Интерпол не стал давать комментарии по теме задержания нидерландского футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса в ОАЭ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Источник ТАСС в органах безопасности ОАЭ сообщил в пятницу, что после приговора амстердамского суда в отношении Промеса статус уведомления Интерпола сменился на "красный", что дает властям страны основания для ареста человека, скрывающегося от правосудия.

"Обращаем внимание, что организация не комментирует конкретные случаи или лица, мы советуем вам обратиться в соответствующие национальные органы", - говорится в заявлени Интерпола.

Полиция Дубая в четверг задержала футболиста московского Промеса при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум, игрок был доставлен в полицейский участок "Аль-Хаванидж". Окружной суд Амстердама 14 февраля признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы. Обвинение требовало девятилетнего наказания для игрока. Сам Промес не присутствовал на заседании. Позднее форвард был объявлен в международный розыск.

Адвокаты футболиста подали апелляцию на вынесенное решение в апелляционный суд Амстердама. На стадии рассмотрения в апелляционном суде находится и другое дело в отношении Промеса - о нападении с ножом на двоюродного брата. Окружной суд Амстердама 19 июня 2023 года признал футболиста виновным, приговорил его к полутора годам тюрьмы и обязал выплатить компенсацию родственнику.