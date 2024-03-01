Теннисист Медведев не смог выйти в финал турнира в Дубае

Россиянин в полуфинале уступил в двух сетах французу Уго Умберу

ДУБАЙ, 1 марта. /ТАСС/. Первая ракетка России Даниил Медведев проиграл французу Уго Умберу в полуфинальном матче на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу Умбера (5-й номер посева). Медведев выступал под первым номером посева. В финале француз сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом (7), который победил в полуфинале после дисквалификации россиянина Андрея Рублева. Российский теннисист был дисквалифицирован при счете 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 5:6 после того, как оскорбил помощника судьи.

Медведев является действующим победителем соревнований. В прошлом году в финале он обыграл Рублева. Турнир в Дубае - первый, в котором Медведев принимал участие после поражения 28 января в финале Открытого чемпионата Австралии. В феврале российский теннисист снялся с соревнований в Роттердаме и Дохе.

Медведеву 28 лет, он занимает четвертое место в рейтинге ATP. В 2022 году теннисист 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Медведев шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь однажды - на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Умберу 26 лет, он располагается на 18-й позиции мирового рейтинга. На его счету один титул ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона в 2019 году.

Турнир в Дубае завершится 2 марта, он относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Общий призовой фонд составляет более $2,9 млн. Помимо Медведева, из россиян турнир выигрывали Рублев (2022) и Аслан Карацев (2021).