Победившая на турнире Большого шлема дзюдоистка Гилязова рассказала о настрое на финал

По словам россиянки, она старалась действовать жестко и по-спортивному агрессивно

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Российская дзюдоистка Сабина Гилязова была настроена действовать по-спортивному агрессивно в финале турнира Большого шлема в Ташкенте против представительницы Казахстана Абибы Абужакыновой. Об этом она рассказала ТАСС.

В пятницу Гилязова заняла первое место в весовой категории до 48 кг.

"С соперницей по финалу я уже встречалась на турнире в Улан-Баторе. Там я вела по замечаниям, но допустила запрещенное действие. Сегодня была настроена только выиграть, старалась действовать жестко, по-спортивному агрессивно, и все сложилось, - сказала Гилязова. - В рейтинговой олимпийской гонке стараюсь ориентироваться только на себя и свои результаты. Хочу с каждым разом быть лучше, чем была вчера".

Турнир Большого шлема в Ташкенте проходит с 1 по 3 марта. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.