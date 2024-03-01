Футболиста "Спартака" Промеса отпустили из-под стражи в Дубае

Полиция в четверг задержала нидерландского нападающего при прохождении пограничного контроля в аэропорту

ДУБАЙ, 1 марта. /ТАСС/. Нидерландский нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес покинул полицейский участок, в котором находился с четверга. Об этом ТАСС сообщили в полиции Дубая.

"Такого человека нет в участке", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, по-прежнему ли Промес содержится под стражей. При этом в полиции отказались назвать условия, при которых футболист был отпущен из-под стражи.

Полиция Дубая в четверг задержала Промеса при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум, игрок был доставлен в полицейский участок. В прокуратуре Нидерландов сообщили, что Промес был задержан в ОАЭ из-за местного правонарушения. Позднее пресс-служба "Спартака" заявила, что Промес не сыграет в матче 19-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита" в субботу и будет подвергнут дисциплинарному наказанию из-за пропуска игры.

Окружной суд Амстердама 14 февраля признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы. Обвинение требовало девятилетнего наказания для игрока. Сам Промес не присутствовал на заседании. Позднее форвард был объявлен в международный розыск. Адвокаты футболиста подали апелляцию на вынесенное решение в апелляционный суд Амстердама.

На стадии рассмотрения в апелляционном суде находится и другое дело в отношении Промеса - о нападении с ножом на двоюродного брата. Окружной суд Амстердама 19 июня 2023 года признал футболиста виновным, приговорил его к полутора годам тюрьмы и обязал выплатить компенсацию родственнику.