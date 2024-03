Победитель Игр будущего рассказал, что для спидрана важна удача и уверенность в себе

Участник команды SpeedRussians Вальдемар Школа отметил, что коллектив заслужено победил на турнире

КАЗАНЬ, 1 марта. /ТАСС/. Участник команды SpeedRussians, победившей на соревнованиях по спидрану на Играх будущего в Казани, Вальдемар Школа считает, что для успешного прохождения игр на скорость важна не только хорошая подготовка, но и удача и уверенность в себе. Об этом он рассказал ТАСС после финала соревнований.

"В спидране подготовленность, конечно, на первом месте, но также важна удача и уверенность в себе, какой-то соревновательный опыт, умение сохранять спокойствие. Я немного нервничал, потому что на этом турнире все соперники сидят рядом и могут видеть, как кто проходит игру. Но это у всех по-разному, к тому же зависит от того, кто сидит рядом. Главное, чтобы было интересно играть. Сегодня, например, у нас был примерно равный результат с соперником, который сидел рядом со мной, это очень хорошо заряжало. Наверно, поэтому так хорошо отыграл, потому что "подгоняли" сзади", - сказал он.

Второе место на турнире заняла команда Moonshiners. На третьей строчке расположился коллектив Cheaters.

"Мы приехали на этот турнир за победой. У нас сильнейший состав, мы должны были выигрывать. Мы долго готовились, поэтому считаю результат закономерным. В начале турнира у меня лично все чуть-чуть пошло не по плану, но в последний день я собрался и забрал свое, и мы там, где и должны быть", - добавил спортсмен.

Соревнования по спидрану проходили с 28 февраля по 1 марта. В турнире участвовало восемь команд из трех спортсменов, которые соревновались в разных видах программы: Retro PC, Modern PC и Retro Console. Участники играли в следующие игры: Retro Console - Earthworm Jim, Streets of Rage 2 и Battletoads; Retro PC - Max Payne 2: The Fall of Max Payne, Grand Theft Auto: Vice City и Shrek 2; Modern PC - Cuphead, HITMAN 3 и Dark Souls 3.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.