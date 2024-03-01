Вратаря "Рейнджерс" Шестеркина признали третьей звездой февраля в НХЛ

Первой звездой стал нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс, второй - форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид

ТАСС, 1 марта. Российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин был признан третьей звездой прошедшего месяца в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В феврале Шестеркин одержал семь побед в семи матчах. В среднем он пропускал 1,72 шайбы за игру и отражал 95,3% бросков. В домашнем матче против "Калгари" (2:0) россиянину удалось провести "сухую" игру.

Первой звездой месяца стал американский нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс, забивший 13 голов и сделавший 7 результативных передач в 12 матчах. Второй звездой признали канадского форварда "Эдмонтона" Коннора Макдэвида с 2 голами и 25 пасами в 12 проведенных встречах.