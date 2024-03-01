Ларионов: "Торпедо" добиралось в Петербург поездом из-за отсутствия авиабилетов

Нижегородские хоккеисты провели в пути 15 часов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Игроки "Торпедо" добирались в Санкт-Петербург на первые два матча плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги со СКА поездом из-за отсутствия необходимого количества билетов на рейс. Об этом журналистам рассказал главный тренер нижегородцев Игорь Ларионов.

"Торпедо" выиграло в Санкт-Петербурге со счетом 5:2 в первом матче первого раунда Кубка Гагарина. В Санкт-Петербург команда добиралась на поезде 15 часов.

"Другого пути не было, да и успех не приходит к тем, кто находится в комфортной зоне. Не получилось найти чартер, для всей команды не было билетов на коммерческий рейс, всего было 15 билетов. Мы приняли правильное решение, чтобы ребята могли побыть вместе, по три человека было в купе, - сказал Ларионов. - Для меня это была первая поездка спустя 35 лет, когда я играл за ЦСКА".

До плей-офф "Торпедо" потерпело семь поражений подряд. "Выходя на первый матч, хочешь оставить все плохое. Из своего опыта понимаем, что серия будет очень длинная", - отметил он.

Следующий матч команды сыграют в Санкт-Петербурге 3 марта.