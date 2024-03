Участник Игр будущего из Финляндии рассказал, какая игра в спидране далась сложнее всего

Олари Хенрик Сеппэ столкнулся со сложностями во время игры "HITMAN 3"

КАЗАНЬ, 2 марта. /ТАСС/. Участник команды AIP, приехавший на соревнования по спидрану на Играх будущего в Казани из Финляндии, обладатель мирового рекорда по прохождению "Dark Souls 3" Олари Хенрик Сеппэ столкнулся со сложностями во время игры "HITMAN 3". Об этом спортсмен рассказал ТАСС после финала.

Победителем соревнований стала команда SpeedRussians, второе место занял коллектив Moonshiners, третье - Cheaters. Команда AIP стала четвертой.

"Я доволен тем, как показал себя во всех трех играх. Да, в "HITMAN 3" показал нелучший результат, который мог бы, были определенные сложности, но тем не менее все прошло довольно неплохо. Здесь собрались очень много крутых спидраннеров. Турнир организован довольно хорошо, я рад, что здесь много англоговорящих, это помогло мне во многих моментах. Если будет такая возможность, я бы приехал на Игры будущего и в следующем году", - сказал спортсмен.

Соревнования по спидрану проходили с 28 февраля по 1 марта. В турнире участвовало восемь команд из трех спортсменов, которые соревновались в разных видах программы: Retro PC, Modern PC и Retro Console. Участники играли в следующие игры: Retro Console - "Earthworm Jim", "Streets of Rage 2" и "Battletoads"; Retro PC - "Max Payne 2: The Fall of Max Payne", "Grand Theft Auto: Vice City" и "Shrek 2"; Modern PC - "Cuphead", "HITMAN 3" и "Dark Souls 3".

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают свыше 2 тыс. человек из 107 стран.