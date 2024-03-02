Глава ФИФА Инфантино выступил против введения синих карточек

В феврале британская газета The Telegraph сообщила, что Международный совет футбольных ассоциаций объявит о начале тестирования синих карточек

ТАСС, 2 марта. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выступил категорично против введения синих карточек в правила игры. Его комментарий приводит журналист телеканала Sky News Роб Харрис.

"ФИФА категорически против синих карточек. Ни за что", - сказал Инфантино.

8 февраля британская газета The Telegraph сообщила, что на следующий день Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) объявит о начале тестирования синих карточек. В материале издания отмечалось, что их будут показывать футболистам за чрезмерные споры с судьями и тактические нарушения. Если игрок получит синюю карточку, его удалят на 10 минут. Две синие карточки по ходу одного матча приравняют к удалению - игроку покажут красную карточку.

Газета сообщила, что нововведение намерены протестировать в женском и молодежном футболе, а также в соревнованиях низших лиг. При этом, по информации издания, Футбольная ассоциация Англии готова внедрить данное правило в свои соревнования в следующем сезоне. Позднее ФИФА назвала преждевременными разговоры о внедрении синих карточек.