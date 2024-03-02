Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 55 голов

"Вашингтон" обыграл "Филадельфию" со счетом 5:2

ТАСС, 2 марта. "Вашингтон" обыграл "Филадельфию" со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Александр Овечкин (25-я минута), Сонни Милано (30), Джон Карлсон (38), Энтони Манта (47), Дилан Строум (56). У "Филадельфии" отличились Бобби Бринк (2) и Оуэн Типпетт (19).

Овечкин забросил 839-ю шайбу в НХЛ, по этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894). В матче против "Филадельфии" Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в марте: российский нападающий "Вашингтона" отличился в марте в 145-й раз, на счету Гретцки 144 шайбы.

"Вашингтон" занимает четвертое место в Столичном дивизионе, команда набрала 65 очков в 59 играх. "Филадельфия" идет третьей с 69 очками после 61 встречи. В следующем матче "Вашингтон" примет "Аризону" 3 марта, "Филадельфия" в этот же день сыграет с "Оттавой".

В другом матче игрового дня "Оттава" на своем льду со счетом 3:5 уступила "Аризоне". В составе хозяев 2 очка набрал российский нападающий Владимир Тарасенко, забросивший одну шайбу и отдавший голевую передачу.