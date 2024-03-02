Анастасия Шевченко выиграла спринтерскую гонку в финале Кубка России по биатлону

Второй стала Тамара Дербушева, третьей - Полина Шевина

ТАСС, 2 марта. Анастасия Шевченко стала победительницей финала Кубка России по биатлону в спринте. Соревнования проходят в Уфе.

Спортсменка преодолела дистанцию 7,5 км за 23 минуты 28,5 секунды, не допустив ни одного промаха. Второе место с отставанием 8,5 секунды заняла Тамара Дербушева (0 промахов). Третьей стала Полина Шевнина (+9,7 секунды; 0 промахов). Позднее в субботу пройдет спринтерская гонка у мужчин.

Шевченко 24 года, она является бронзовым призером чемпионата Европы 2021 года.

Финал Кубка России завершится 3 марта женской и мужской гонками преследования.