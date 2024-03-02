Олимпийская чемпионка гимнастка Уразова перенесла операцию на колене

Спортсменка получила травму на тренировке

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Владислава Уразова перенесла операцию на колене. Об этом ТАСС сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

"В пятницу Влада была прооперирована, врачи говорят, что операция прошла нормально, - сказала Родионенко. - Восстановление поврежденного коленного сустава может продлиться до полугода, но это только предварительные прогнозы хирургов. К сожалению, этот сезон Уразова будет вынуждена пропустить".

Гимнастка травмировала колено на прошлой неделе во время тренировки вольных упражнений, выполняя акробатическую связку.

Уразовой 19 лет, она является обладательницей золотой олимпийской медали Игр в Токио в командном турнире и серебряным призером чемпионата Европы - 2021 в упражнениях на брусьях.