РУСАДА в феврале одобрило девять запросов на использование атлетами запрещенных лекарств

Всего было подано 23 запроса

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в феврале получило от спортсменов 23 запроса на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения, девять атлетов, ранее подававшие запросы, получили соответствующие разрешения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"В феврале в РУСАДА поступило 23 запроса на оформление терапевтического использования, девять запросов было одобрено", - сказала собеседница ТАСС. В январе в РУСАДА поступило 9 запросов, пять было одобрено.

С января по декабрь 2023 года в РУСАДА поступило 117 запросов на оформление терапевтического использования, 69 запросов было одобрено, в 2022-м - 78 и 40 соответственно.

Спортсмен в случае одобрения запроса получает разрешение (терапевтическое исключение) по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие вещества, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA).