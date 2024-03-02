Хоккеист "Торпедо" рассказал, что по пути в Петербург на поезде смог как следует выспаться

Команда добиралась в Петербург на поезде, поскольку не нашлось нужного количества билетов на самолет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты "Торпедо" ехали на поезде в Санкт-Петербург с комфортом, ощущение от поездки было необычным. Об этом ТАСС рассказал нападающий нижегородского клуба Сергей Гончарук.

"Торпедо" в пятницу в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина обыграло СКА со счетом 5:2. Команда добиралась до Санкт-Петербурга на фирменном поезде "Волга" 15 часов. Главный тренер "Торпедо" Игорь Ларионов объяснил это тем, что не удалось найти достаточного количества билетов на самолет.

"Было прикольно, классно, в детстве часто так ездили. Мы ехали с комфортом, было много места в купе, слушали музыку, кто в карты, кто книжку читал. Необычная поездка, - сказал Гончарук. - Тренеры к нам не заходили, мы в отдельном вагоне ехали, чисто пацанская обстановка".

В соцсетях распространилось фото игроков "Торпедо" с макаронами с мясом. Ранее Ларионов обратил внимание на полезность для организма овощей. "Ту еду нам делали в Нижнем, мы ее разогрели, покушали. Поспали, сытые, почти девять часов сна. Приехали, покатались и в гостиницу отдыхать", - отметил он.

Регулярный сезон "Торпедо" завершило семью поражениями подряд. "Это было в регулярке, ее все забыли, сейчас начался плей-офф, новый чистый лист. В целом у нас молодые ребята в команде, но мы понимаем, если распыляться, то ни к чему хорошему не придешь. Мы подошли с позитивом, поговорили с ребятами и на этот хейт не обращали внимание", - сказал Гончарук.

Второй матч "Торпедо" и СКА в Санкт-Петербурге пройдет 4 марта.