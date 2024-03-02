Боксер Севейдж ждет возможности, чтобы начать процесс получения гражданства РФ

2 марта он проведет бой против россиянина Дмитрия Кудряшова

ГУБКИН /Белгородская область/, 2 марта. /ТАСС/. Американский боксер Деандре Севейдж ждет возможности, чтобы начать процедуру получения гражданства России. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

"Я жду этой возможности, - сказал Севейдж. - Я сейчас проехал по стране, Россия и люди здесь мне очень нравятся. Можно даже сказать, что меня начали сильно поддерживать перед боем".

Севейдж 2 марта в Губкине Белгородской области проведет бой против россиянина Дмитрия Кудряшова.

В активе Севейджа 4 победы (все нокаутом) и ни одного поражения. На счету Кудряшова 26 побед (25 нокаутом) и 6 поражений.