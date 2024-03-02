Чернышенко считает эффективным использование олимпийского наследия на Играх будущего

На "Сочи-Автодроме" с 2 по 3 марта проходит турнир по фиджитал-гонкам в рамках Игр будущего

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /ТАСС/. Атмосфера, которая царит во время проведения турнира по фиджитал-гонкам на Играх будущего в Сочи, и большое количество участников являются показателем эффективного использования олимпийского наследия города. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на полях Всемирного фестиваля молодежи.

На "Сочи-Автодроме" с 2 по 3 марта проходит турнир по фиджитал-гонкам в рамках Игр будущего.

"Это, скорее, такое дежавю, по этой атмосфере мы давно соскучились, - сказал Чернышенко. - Сейчас мы ее получили на Играх будущего, здесь, конечно, еще больше молодежи. И обстановка такая классная, драйвовая, молодежная, большое количество участников - более 170 стран. Это то, о чем можно было мечтать с точки зрения эффективного использования олимпийского наследия Сочи".

"Ничего более разумного, чем сделать здесь (в Сириусе - прим. ТАСС) образовательный центр, невозможно было придумать. За что большое спасибо нашему президенту", - добавил он.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают свыше 2 тыс. человек из 107 стран.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.