Чернышенко: количество просмотров соревнований Игр будущего составляет 2,2 млрд

Турнир проходит в Казани и завершится 3 марта

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /корр. ТАСС Андрей Карташов/. Трансляции соревнований Игр будущего посмотрели более 2,2 млрд раз. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на полях Всемирного фестиваля молодежи.

Первые в истории Игры будущего проходят в Казани и завершатся 3 марта. Соревнования проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности.

"Соревнования проходят более чем удачно, превысили самые смелые ожидания. Любой проект, который делается впервые, несет огромное количество неизвестных неожиданностей. Один факт, что приехали представители 107 стран - и это команды не дворовые, а топового уровня - и что количество просмотров составляет 2,2 млрд на сегодня, говорит о том, что с форматом угадали и проект состоялся", - сказал Чернышенко.

"Президент сказал на открытии, что мы дарим этот формат миру. Уже в 63 странах начали проводить соревнования в формате фиджитал. Это значит, что мы не конкурируем с традиционными видами спорта, а существенно расширяем аудиторию. По сути, мы вовлекаем аудиторию и кибер-, и традиционного спорта. Мы складываем эти аудитории, и это классно. Это такая фишка, которая правда получилась", - отметил вице-премьер.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.