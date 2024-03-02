В "Куньлунь Ред Стар" назвали некорректным утверждение, что клуб КХЛ не нужен Китаю

Игроки команды не были вызваны в национальную сборную Китая для участия в квалификационных соревнованиях к Олимпиаде

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Куньлунь Ред Стар" продолжает представлять Китай, утверждения о том, что команда не нужна стране, лишены основания. Об этом журналистам рассказал вице-президент "Куньлунь Ред Стар" Николай Феоктистов.

Китайский клуб основан в 2016 году для участия в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Изначально команда проводила домашние матчи в Пекине, с 2020 года она базируется в подмосковных Мытищах.

"Наш клуб зарегистрирован в Китае, и мы продолжаем представлять эту страну. Говорить о том, что наш клуб Китаю не нужен, некорректно, - сказал Феоктистов. - Если была бы возможность, мы бы выступали давно в Пекине, однако летать туда на самолете до сих пор проблематично".

"Если бы мы участвовали в чемпионате Всероссийской хоккейной лиги, то такая возможность была бы. Но в КХЛ все по-другому: условно, сегодня ты играешь в Пекине, а завтра - в Минске", - добавил он.

Феоктистов рассказал, когда станет понятно, вернется ли "Куньлунь Ред Стар" в Пекин. "В течение двух месяцев будет рассмотрен вопрос возвращения команды в Китай. На повестке стоит рассмотреть за и против. Будем оценивать риски, затраты", - отметил он.

В текущем сезоне календарь "Куньлунь Ред Стар" был сверстан с учетом возможного участия большинства игроков в квалификации к Олимпиаде, однако в феврале они в национальную команду Китая вызваны не были. "Если в сборной сохранится курс на омоложение, то, скорее всего, на следующий год мы так сильно не будем принимать интересы сборной в плане календаря. В первую очередь будем ставить задачи в КХЛ", - сказал Феоктистов.