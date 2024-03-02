Руководитель Игр будущего считает, что турнир должен постоянно развиваться

Соревнования проходят в Казани и завершатся 3 марта

КАЗАНЬ, 2 марта. /ТАСС/. Формат Игр будущего подразумевает постоянное развитие. Такое мнение на пресс-конференции, посвященной развитию международного инклюзивного киберспорта, высказал руководитель турнира Игорь Столяров.

"Я бы хотел сказать о братстве, которое сложилось на Играх будущего, - сказал Столяров. - Игры будущего - такой формат, который должен все время развиваться, это наш плюс перед догматическими форматами. Без партнеров мы никогда не сделали бы этого. Уже провели чемпионат по кибатлетике, чествовали их, подписали соглашение о создании мировой лиги кибатлетики. У нас огромное количество спортсменов, которые обращаются с просьбой, чтобы люди с ограниченными возможностями участвовали во всех дисциплинах. Я думаю, что этот прорыв к инклюзивности заложен в ДНК. Мы будем развивать различные форматы, мы открыты ко всем предложениям".

Президент автономной некоммерческой организации по развитию прогрессивных технологий и киберспорта в инклюзивном обществе "Уникальный мир" Андрей Сафронов рассказал о плюсах вовлечения в киберспорт людей с ограниченными возможностями. "Мы шесть лет проводим турниры по киберспорту для людей с ограниченными возможностями. Осваивая кибердисциплины, они осваивают навыки, полезные для будущего. Теперь и развиваем фиджитал, - отметил он. - Ребята узнают, что могут зарабатывать, развиваться, управляя обычным контроллером или джойстиком. Мы даем понять, что высокие технологии помогают этому. Очень важно создавать для них такую экосистему, что мы и делаем. Хочется поблагодарить коллег, что мы смогли быть частью Игр будущего".

Игры будущего проходят в Казани и завершатся 3 марта. Соревнования проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.