Турнир претендентов могут перенести из Канады из-за невыдачи виз россиянкам

Соревнования должны пройти в апреле

МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Торонто может лишиться права проведения турнира претендентов по шахматам из-за проблем с выдачей виз российским участницам соревнований. Об этом ТАСС сообщил источник в Международной шахматной федерации (FIDE).

"У Яна Непомнящего нет проблем, но женщины из России, а также члены команд спортсменов и некоторые организаторы не получили виз до сих пор", - сказал собеседник агентства.

С 2 по 23 апреля в Торонто должны пройти мужской и женский турниры претендентов. Среди россиян на соревнования квалифицировались Ян Непомнящий, Александра Горячкина и Екатерина Лагно.