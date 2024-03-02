Футболист сборной России Мухин рассказал, что плохо учился в школе

Игрок отметил, что часто списывал на занятиях

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Полузащитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Максим Мухин плохо учился в школе. Об этом он рассказал на церемонии награждения детей в рамках совместного проекта ВЭБ.РФ и ЦСКА "1 000 юных футболистов".

"Мне не приходилось жертвовать школой ради спорта, я и так плохо учился, - сказал Мухин. - Когда я был в обычной школе, то был троечником. Когда учился в спортивной школе, уже четверочки-пятерочки получал. При этом ОГЭ и ЕГЭ я хорошо сдал. Сам я, конечно, списывал, но и другим давал".

Мухину 22 года, в этом сезоне он сыграл 16 матчей в разных турнирах, где забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.