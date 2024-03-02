Матыцин назвал футбольный клуб ЦСКА одним из символов спортивной системы России

Министр отметил вклад команды в проведение программ по развитию физической культуры и спорта

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА является одним из символов российской системы спорта. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

В субботу Матыцин принял участие в церемонии награждения детей в рамках совместного проекта ВЭБ.РФ и ЦСКА "1 000 юных футболистов".

"Очень здорово, что профессиональные клубы проводят программы по развитию физической культуры и спорта. Футбольный клуб ЦСКА - это один из самых титулованных клубов страны. Многократный чемпион Советского Союза, обладатели Кубка УЕФА. Это один из символов нашей системы", - сказал Матыцин.