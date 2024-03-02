В Ассоциации киберспорта Мали рассказали о помощи людям с ограниченными возможностями

Глава организации Ламин Диарра Мамаду отметил, что людям с ограниченными возможностями здоровья предоставляются, в частности, инвалидные коляски для участия в соревнованиях

КАЗАНЬ, 2 марта. /ТАСС/. Ассоциация киберспорта Мали помогает людям с ограниченными возможностями здоровья, предоставляя участие в турнирах и необходимые вещи для этого. Об этом на пресс-конференции, посвященной развитию международного инклюзивного киберспорта, рассказал президент Ассоциации киберспорта Мали Ламин Диарра Мамаду.

"Наша организация помогает людям с ограниченными возможностями, развивая новые технологии для соревнований и предоставляя разные вещи, в частности инвалидные коляски, для участия в турнирах, - сказал глава ассоциации. - Что касается впечатлений от киберспорта, сейчас очень важно развивать направление, в Мали не на таком высоком уровне это, если сравнивать, например, с Играми будущего. Также нужно нарабатывать опыт сотрудничества с больными людьми, предоставляя все возможности для развития".

Его коллега из Буракина-Фасо Поссе Лусс Арно отметил, что в стране мало возможностей для турниров по киберспорту. "Люди чувствуют себя отстраненными в Буркина-Фасо, нет возможностей для проведения спортивных мероприятий. Но очень важно проводить данные мероприятия, распространять опыт, который был получен здесь. Запланированные события в Буркина-Фасо будут стремиться к такому же уровню, - сказал он. - Также благодаря Играм будущего молодые люди и подростки будут узнавать, что это за турнир, будут хотеть принимать участие. Между Буркина-Фасо и Мали есть крепкий конкурентный союз, хотя киберспорт достаточно новый вид спорта для нас, будем стараться преуспеть. Я надеюсь, что Игры будущего дадут толчок для проведения других таких мероприятий".

Игры будущего проходят в Казани и завершатся 3 марта. Соревнования проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.