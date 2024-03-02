Латыпов стал победителем спринта в финале Кубка России по биатлону

Вторым стал Александр Логинов, третьим - Антон Бабиков

ТАСС, 2 марта. Эдуард Латыпов выиграл спринтерскую гонку в финале Кубка России по биатлону. Соревнования проходят в Уфе.

Латыпов преодолел дистанцию 10 км за 24 минуты 8,4 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второе место с отставанием 24,6 секунды занял Александр Логинов (1 промах). Третьим стал Антон Бабиков (отставание - 34,9 секунды; без промахов).

Латыпову 29 лет, он является трехкратным бронзовым призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Также спортсмен является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.

Финал Кубка России завершится 3 марта женской и мужской гонками преследования.