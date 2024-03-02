Поздняков: Международный олимпийский комитет стал заложником коммерциализациии

В 2022 году по рекомендации организации большинство международных спортивных федераций отстранили россиян от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) зарабатывает деньги на спорте и стал заложником интересов трансконтинентальных компаний. Такое мнение на дискуссии "Спорт в современном мире" в рамках Всемирного фестиваля молодежи высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"МОК стал заложником коммерциализации, чтобы зарабатывать деньги на спорте. МОК стал заложником интересов трансконтинентальных корпораций, которые диктуют политику в международном спорте", - сказал Поздняков.

В 2022 году по рекомендации МОК подавляющее большинство международных спортивных федераций отстранили российских атлетов от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать спортсменов из России к турнирам, но только в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. 8 декабря он допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. В организации отметили, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия и связанным с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.