Матыцин: межправительственные соревнования укрепляют систему мирового спорта

С 12 по 23 июня в Казани пройдут Игры БРИКС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Минспорт РФ с уважением относится к международным спортивным организациям, но считает, что межправительственные соревнования тоже укрепляют систему мирового спорта. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Мы сделали формат Игр БРИКС открытым и видим позитивный отклик у партнеров. Верю в успех, Казань обладает всем необходимым. Наша задача - сформировать стабильный регламент, чтобы не ставить эти игры как альтернативу Олимпиаде, чтобы они заняли свое место в календаре международного спорта. Спорт растет в конкуренции, и мы с уважением относимся к международным спортивным организациям, но считаем, что межправительственные соревнования тоже укрепляют систему мирового спорта", - сказал Матыцин.

Игры БРИКС пройдут с 12 по 23 июня в Казани.