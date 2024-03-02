Поздняков: Олимпиада в Париже не будет считаться справедливой из-за отсутствия россиян

Глава Олимпийского комитета России отметил, что олимпийское движение не имеет знака равенства с Международным олимпийским комитетом

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /ТАСС/. Олимпийские игры в Париже многими странами не будут рассматриваться как справедливые из-за отсутствия сильнейших российских спортсменов. Такое мнение высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в рамках дискуссии "Спорт в современном мире", проходящей в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

"Политика всегда в XX веке влияла на Международный олимпийский комитет (МОК): после Первой мировой войны Советская Россия не признавалась буржуазными государствами и СССР не приглашался на Олимпийские игры, - сказал Поздняков. - В Пхёнчхане МОК пытался объединить две Кореи в одной хоккейной команде и это почти удалось сделать. Сейчас нужно констатировать факт, что история движется циклично: МОК вынужденно отказал российскими и белорусским атлетам. Да, отдельные нейтральные спортсмены могут быть приглашены, но это неполноценно в контексте Игр".

"Думаю, Игры и результаты многими странами не будут рассматриваться как справедливые из-за отсутствия сильнейших наших спортсменов. Подчеркну, что олимпийское движение не имеет знака равенства с МОК. Мы будем ценить и продвигать идеалы Пьера де Кубертена", - добавил глава ОКР.

8 декабря МОК допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. В организации отметили, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия и связанным с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.