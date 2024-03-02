Столяров заявил, что Игры будущего по всем показателям превосходят ожидания

Соревнования проходят в Казани и завершатся 3 марта

КАЗАНЬ, 2 марта. /ТАСС/. Игры будущего по всем 12 ключевым показателям уже превосходят ожидания. Об этом журналистам заявил руководитель проекта Игорь Столяров.

Первые Игры будущего проходят в Казани, церемония закрытия соревнований состоится 3 марта.

"Сейчас мы не хотим подводить предварительные итоги. Единственное, мы можем сказать, абсолютно не лукавя, что по всем 12 показателям мы идем с превышением плана. Это касается и количества просмотров, и количества участвующих стран, и числа участников", - сказал Столяров.

В основную программу первых Игр будущего входят 16 дисциплин, еще пять - в расширенную, большинство из них объединяют киберспорт и классические виды спорта. Участие в соревнованиях примут более 2 тыс. человек из 107 стран.